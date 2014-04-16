"Черноморец" проиграл донецкому "Металлургу" в матче Премьер-лиги

Об этом сообщает официальный сайт Премьер-лиги.

Одесситы, входящие в пятерку сильнейших команд страны, и еще недавно реально претендовавшие на медали чемпионата, проиграли очередной матч. Тем самым, команда практически лишила себя шансов на борьбу за награды первенства.

Счет в матче открыл точным ударом с пенальти на 31-й минуте Жуниор Мораес. А в конце первого тайма Джордже Лазич точным ударом упрочил перевес хозяев поля до двух голов.

Во втором тайме одесситы перехватили иниицативу и на 59-й минуте Торнике Окриашвили отыграл один гол. Но, спустя восемь минут, Мораес сделал дубль - 3:1. На 81-й минуте судья назначил второй пенальти в этом матче и Алексей Гай сократил разрыв в счете до минимума, но большего "Черноморцу" сделать не удалось.

В другом матче УПЛ, проходившем параллельно в Запорожье, ужгородская "Говерла" выиграла у местного "Металлурга" со счетом 1:0.

Как сообщал УНИАН, сегодня вечером состоится центральный матч тура Премьер-лиги, в котором на столичном НСК "Олимпийский" сойдутся киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер".