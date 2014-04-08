Тренер сборной Украины по хоккею считает реальными шансы на попадание в элитный дивизион

Об этом сообщает пресс-служба ХК "Донбасс".

В частности, Годынюк отметил: "По именам мы собрали неплохую команду, но самое главное, чтобы теперь игроки, которые находятся в обойме, смогли все это перенести на лед, смогли сыграть достойно, с огнем в глазах. Надеюсь, время вернуться в элиту мирового хоккея пришло".

Говоря о функциональной подготовке игроков тренер считает: "Уже завтра-послезавтра будет видно, кто в какой форме подходит к турниру. Соответственно, нагрузка будет немного по-другому распределена между теми, кому надо доработать, и теми, кому нужно поддерживать форму".

Что касается задач, поставленных перед сборной на этот турнир, Годынюк заявил: "Если на Евротурах и в контрольных матчах просматривается резерв, то сейчас, прежде всего - задача победить. В команде есть молодые Падакин, Захаров и Скрипец. Но это игроки, которые уже должны не просто числиться в составе, а решать исход каких-то игр, должны называться не молодыми игроками, а игроками сборной. Мы рассчитываем на этих ребят. Пускай, это небольшой шаг, но это, шаг. Играть и выполнять задачи должны сильнейшие".

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира по хоккею в Дивизионе 1А состоится с 20 по 26 апреля в корейском Гоянге. Две сильнейшие из шести команд-участниц получат право через год выступить на чемпионате мира в элитном дивизионе.