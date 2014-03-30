"Шахтер" выиграл у "Металлиста" в матче УПЛ

Донецкий "Шахтер" выиграл матч 23-го тура у харьковского "Металлиста" со счетом 4:2, проигрывая по ходу первого тайма со счетом 0:2.

Как сообщает корреспондент УНИАН, после этого матча горняки упрочили свои лидирующие позиции в национальном чемпионате.

Матч в Харькове проходил с переменным успехом. В начале игры преимуществом владели гости, которые дважды сумели поразить ворота Антона Каниболоцкого. Сначала после массированной атаки харьковчан автоголом "отметился" защитник "Шахтера" Александр Кучер, а затем пенальти реализовал самый активный игрок харьковчан в этом матче - Марлос - 2:0.

Впрочем, еще до перерыва "Шахтер" не только сравнял счет в матче, но и вышел вперед. Сначала гол красивым ударом с угла штрафной забил Дуглас Коста, через две минуты Эдуардо сравнял счет после навеса Косты, а еще спустя 8 минут Дарио Срна красивейшим ударом из-за пределов штрафной площадки поразил верхний угол ворот харьковчан - три гола за 10 минут. А после перерыва игрок "Металлиста" Вильягра был удален с поля и харьковчане практически прекратили оказывать сопротивление сопернику. Последний гол на 75-й минуте забил Луис Адриано - 4:2.

УНИАН провел онлайн-трансляцию матча.

Таким образом, на счету "Шахтера" после этого тура 44 очка, у днепропетровского "Днепра" - 41, киевского "Динамо" - 39, "Металлиста" - 34 и одесского "Черноморца" - 33.