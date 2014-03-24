Украинка Свитолина вышла в четвертый круг теннисного турнира в Майами

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

В третьем раунде украинке противостояла Барбара Захвалова-Стрыцова из Чехии. Соперницы в напряженной борьбе провели две партии, которые закончились победами сначала чешки, а потом украинки с одинаковым счетом 6:4. А в решающем сете Свитолина переиграла соперницу по всем статьям - 6:1.

В 1/8 финала соперницей украинки будет посеяная в Майами под третьим номером Агнешка Радванська из Польши.

Отметим, что в мужском одиночном разряде в ночь на вторник свой матч второго круга соревнований проведет Александр Долгополов. Лучший теннисист Украины на данный момент сыграет с Душаном Лайовичем из Сербии.

Как сообщал УНИАН, престижнейший теннисный турнир в Майами проходит с 17 по 30 марта.