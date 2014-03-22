"Днепр" обыграл "Шахтер" в центральном матче тура Премьер-лиги

Как сообщает корреспондент УНИАН, после этой победы днепропетровцы вышли на второе место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Игра в Донецке началась в не очень высоком темпе. Первый тайм прошел в приблизительно равной и, порой, даже скучной борьбе. Обе команды явно осторожничали, а волны атак, которые и "Шахтер", и "Днепр" чередовали, лишь в единичных случаях приводили к опаснейшим моментам. А перед самым перерывом интригу этому матчу подарил гол игрока "Днепра" Федецкого - 0:1. Все-таки "Шахтер" изначально считался явным фаворитом у букмекеров.

После перерыва горняки попытались исправить положение. И даже имели солидное игровое и территориальное преимущество. Но, их атаки ни разу не увенчались успехом, а на 83-й минуте игрок "Днепра" Матеус пробил мимо вратаря точно угол, замкнув пас с фланга - 0:2. Очень хорошо в этом эпизоде сыграл Зозуля, увидев партнера в более выгодной ситуации и умышленно пропустив мяч.

УНИАН провел онлайн-трансляцию матча.

Таким образом, на данный момент в турнирной таблице "Днепр" вышел на второе место - 38 очков. У "Шахтера" остался 41 балл, но команда провела на один матч больше и по количеству потерянных очков у двух коллективов полное равенство.

Как сообщал УНИАН, сегодня вечером в рамках 22-го тура также состоятся еще два матча с участием команд из группы лидеров - киевского "Динамо" и одесского "Черноморца".