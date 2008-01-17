Количество футбольных арбитров увеличится до пяти
21:49, 17 января 2008Спорт
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Судьи по штрафной площадке и линии ворот
|Мишель Платини
Идея принадлежит лично президенту УЕФА Мишелю Платини и сперва будет опробована на молодежных командах.
В помощь основной бригаде судей новые арбитры возьмут под контроль ситуации в штрафных площадках в момент пробития угловых и штрафных ударов, а также, советуясь с главным арбитром по радиосвязи, при фиксации взятия ворот.
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