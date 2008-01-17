Количество футбольных арбитров увеличится до пяти

УЕФА намерен опробовать новую систему судейства матчей с участием двух дополнительных арбитров, которые будут находиться за воротами, сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Идея принадлежит лично президенту УЕФА Мишелю Платини и сперва будет опробована на молодежных командах.

В помощь основной бригаде судей новые арбитры возьмут под контроль ситуации в штрафных площадках в момент пробития угловых и штрафных ударов, а также, советуясь с главным арбитром по радиосвязи, при фиксации взятия ворот.