"Мотор" проиграл первый матч плей-офф гандбольной Лиги чемпионов

Как сообщает корреспондент УНИАН, домашний матч "Мотор" вынужден был проводить на нейтральной площадке по решению организаторов турнира из-за нестабильной ситуации в Украине.

Первая в истории украинского клуба игра плей-офф Лиги чемпионов проходила в приблизительно равной борьбе, где гораздо более искушенные немцы добивались преимущества лишь в решающие моменты. Так, они выиграли концовку первого тайма - 16:14. Точно также они прибавили в концовке второго, по ходу которого "Мотор" неоднократно сравнивал счет. В итоге - 28:31.

Лучшими игроками в составе украинского клуба в этом матче стали российские легионеры Иналь Афлитулин (6 голов), Олег Скопинцев (5) а также украинец Сергей Бурка (5).

Ответный матч в Германии состоится 30 марта.