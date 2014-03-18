Шесть украинцев будут соревноваться на втором этапе Всемирной серии по прыжкам в воду

Об этом УНИАН сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины.

В составе сборной Украины - Илья Кваша, Александр Горшковозов, Александр Бондарь, Юлия Прокопчук, Анастасия Недобига и Елена Федорова.

Соревнования этапа состоятся 20 марта в Дубае.

Напомним, что первый этап соревнований прошел в Пекине, где наши спортсмены завоевали две бронзовые медали - Илья Кваша (трамплин 3м) и Александр Горшковозов - Илья Кваша (трамплин, синхрон, 3м).

Мировая серия FINA - самый престижный международный турнир, который проводится с 2007 года. Право выступать на нем получают те спортсмены, кто в прошлом сезоне попал в 8-ку лучших в индивидуальных дисциплинах и в 6-ку - в синхронных прыжках в олимпийских видах программы.