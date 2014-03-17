Украинскую спортсменку не пускали на закрытие Паралимпиады из-за надписи "мир"

Об этом сообщила пресс-аташе паралимпийской сборной Украины Наталия Гарач в Facebook.

Людмила Павленко была единственной представительницей команды на церемонии и должна была держать флаг Украины. Ее не пропускали из-за ленточек в венке и наклеек на одежде со словами "мир" и "peace".

"на венке у Люды были ленты с надписями - "мир", "peace", которые сорвали перед тем, как она вышла на арену стадиона ... Надпись на кофточке тоже хотели сорвать", - написала Гарач.

По ее словам, Павленко заявила, что вообще не выйдет на парад команд, если с нее посрывают все надписи. Украинскую спортсменку поддержали спортсмены из других команд. Паралимпийцы закрыли Павленко от представителей организаторов и доказывали, что нет ничего плохого в слове "мир", посколько они все выступают за мир.

Организаторам пришлось отступить.

Напомним, украинские паралимпийцы протестуют против вторжения России в Украину. В церемонии открытия также принимал участие лишь один флагоносец. На награждениях наши призеры Игр прикрывали завоеванные медали.