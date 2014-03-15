Украинские лыжники завоевали серебро Паралимпиады в эстафете

Как сообщает корреспондент УНИАН, в этой дисциплине приняли участие 10 национальных сборных.

У украинской сборной не задался старт, где выступающая на первом этапе Елена Юрковская передала эстафету лишь 7-й, с отставанием от лидера в 1 минуту 27,8 секунды. Уже по ходу второго этапа Игорь Рептюк обогнал трех соперников, выведя команду на 4-е место и существенно сократив отставание от лидера по времени – 20,6 секунды. На 3-м этапе Юрий Уткин и вовсе вывел команду на первое место, но завершавший гонку Виталий Лукьяненко сохранить лидерство не сумел, уступив его сборной России.

Украинцы финишировали с результатом 25 минут 17,9 секунды, уступив 55,1 секунды команде России, но опередив на 12,4 секунды французов.

Ранее сегодня состоялась также смешанная эстафета, где сборная Украины заняла 4-е место. Здесь также победила сборная России.

Таким образом, на счету украинцев уже 21 награда – 5 золотых, 6 серебряных и 10 бронзовых.

Как сообщал УНИАН, Зимние Паралимпийские игры в Сочи проходят с 7 по 16 марта.