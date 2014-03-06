УЕФА закрыл дело против "Металлиста"
12:58, 06 марта 2014Спорт
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Союз европейских футбольных ассоциаций закрыл дело против футбольного клуба "Металлист" (Харьков).
Металлист / metalist.ua
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФК "Металлист."
В частности, в сообщении говорится: "Во вторник, 4.03.2014, УЕФА приняла решение о том, что к нашему клубу не будут применены дополнительные санкции. Также подтверждено право ФК "Металист" на участие в еврокубковых соревнованиях начиная с сезона 2014/2015".
Напомним, что после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне, согласно которому были оставлены в силе решение ФФУ о лишении клуба медалей по итогам сезона 2007/2008, решением УЕФА от 13.08.2013 года клуб был также исключен из Лиги Чемпионов сезона 2013/2014.
ФК "Металлист" в августе 2013 г. несколько раз пытался оспорить решение CAS, но все попытки оказались безуспешными.
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