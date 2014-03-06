УЕФА закрыл дело против "Металлиста"

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФК "Металлист."

В частности, в сообщении говорится: "Во вторник, 4.03.2014, УЕФА приняла решение о том, что к нашему клубу не будут применены дополнительные санкции. Также подтверждено право ФК "Металист" на участие в еврокубковых соревнованиях начиная с сезона 2014/2015".

Напомним, что после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне, согласно которому были оставлены в силе решение ФФУ о лишении клуба медалей по итогам сезона 2007/2008, решением УЕФА от 13.08.2013 года клуб был также исключен из Лиги Чемпионов сезона 2013/2014.

ФК "Металлист" в августе 2013 г. несколько раз пытался оспорить решение CAS, но все попытки оказались безуспешными.