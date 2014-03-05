ФК "Карпаты" считает неправомерным решение об отсрочке начала весенней части сезона

Об этом УНИАН сообщили в информационном центре ФК "Карпаты".

В частности, Кочубинский отметил: "Данное решение было принято единолично, без всяких согласований с клубами, участниками ОПФКУ «Премьер-лига», что противоречит п. 2 ст. 4 Регламента Соревнований, где говорится «Соревнования проводятся ... согласно календарю соревнований, утвержденным Общим собранием ПЛ и Исполнительным комитетом ФФУ». Очевидно, что для принятия решения о переносе старта весенней части чемпионата Премьер-лиги было необходимо провести Общее собрание своих участников. Зато Дирекция ПЛ прикрылась письмом от Федерации футбола Украины относительно обращения МВД Украины, продемонстрировав полную несамостоятельность при принятии решений. Боюсь даже предположить, какой государственный орган в следующий раз при молчаливом согласии ПЛ вмешается в футбольные дела, что, кстати, прямо противоречит рекомендациям ФИФА и УЕФА относительно подобных вещей".

Что касается вопросов безопасности, которыми руководствовались в ПЛ принимая решение, Кочубинский отметил: "Не хочу показаться циничным, но мы, футбольные функционеры, должны говорить правду друг другу. А правда заключается в том, что 14 клубов не могут страдать из-за двух клубов. В конце концов, мы и здесь не видим безвыходной ситуации. «Таврия» и «Севастополь» вполне могут проводить свои домашние матчи без зрителей или на выезде или нейтральных полях, как это в свое время делали «Арсенал», «Говерла» и другие клубы. Давайте будем прагматиками: если ставить на чашу весов невозобновление чемпионата со всеми негативными последствиями и временные трудности двух крымских клубов, то здравый смысл подсказывает выбирать из двух зол меньшее".

Также он добавил: "Свидетельством высокой культуры самоорганизации может служить блестяще проведенный с точки зрения безопасности международный поединок Лиги Европы в Днепропетровске, где «Днепр» принял «Тоттенхэм» (Англия). Порядок на стадионе и в подступах к арене обеспечивали именно активные болельщики «Днепра», без помощи милиции и силовиков".

Подытоживая Кочубинский отметил: "наш клуб настаивает на возобновлении чемпионата, начиная с 15-го марта, и призывает все клубы объединиться и избежать вынужденного локаута, что угрожает нашему футболу крайне серьезными негативными последствиями. Мы уже владеем информацией о том, что некоторые горячие, но не слишком далекие председателя из числа руководителей украинского футбола, уже вполне предметно рассматривают вопрос о том, чтобы окончательно завершить текущий чемпионат, распределив места в турнирной таблице согласно результатам первой части соревнований. Это очень тревожный сигнал, который просто таки обязывает украинские клубы консолидироваться и выразить свою категорическую позицию".

Как сообщал УНИАН, ПЛ приняла решение о переносе начала весенней части соревнований 26 февраля. На данный момент уже пренесенных два тура чемпионата - 19-й и 20-й.