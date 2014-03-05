В стартовом составе «Финикса» в матче НБА на площадку вышел украинец Лэнь

Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Украинец впервые смог попасть в пятерку основных игроков команды в своей карьере в сильнейшей баскетбольной клубной лиге мира.

В итоге, Лэнь провел на площадке в общей сложности ровно 19 минут (матч в НБА длится 48 минут), в течении которых он набрал 6 очков (3 точных броска из 8 со средней дистанции), сделал 2 блок-шота, 2 подбора в нападении и 4 подбора в защите, допустил 1 фола и 1 потерю. По статистическим показателям украинец стал четвертым в своей команде, тем самым оправдав свое место в стартовом составе.

Отметим, что «Финикс» в этом матче проиграл «Клипперс» со счетом 96:104.

В играх с участием лидеров регулярного первенства «Индиана Пейсерз» проиграла на своей площадке «Голден Стейт Уориорз» со счетом 96:98, а «Оклахома-Сити Тандер» обыграла «Филадельфию 76» - 125:92.

Таким образом, лидер чемпионата сравнялись по количеству побед. И у «Индианы», и у «Оклахомы» теперь по 46 выигранных матчей.