Министр молодежи и спорта Украины будет бойкотировать Паралимпийские игры в Сочи

Об этом говорится в заявлении Министра, которое УНИАН предоставили в пресс-службе министерства.

В частности, в заявлении говорится: "Как Министр молодежи и спорта Украины официально сообщаю о принятом мной решение лично бойкотировать XI зимние Паралимпийские игры в г. Сочи в связи с агрессией Российской Федерации. Национальный комитет спорта инвалидов Украины в настоящее время не принял окончательного решения относительно участия Национальной паралимпийской сборной команды Украины в XI зимних Паралимпийских играх, открытие которых запланировано на 7 марта 2014 года в г. Сочи".

Вместе с тем, министр отметил : "Национальная паралимпийская команда Украины - одна из сильнейших команд в мире, в первую очередь в таких видах спорта, как биатлон и лыжные гонки. С нашей командой связаны яркие воспоминания и высокие достижения. Об этом свидетельствуют результаты последнего чемпионата мира прошлого года, на котором Украина заняла второе место после России".

Относительно возможного участия команды в соревнованиях, Булатов подчеркнул: "Сегодня мы лелеем последнюю надежду, что российская власть осознает свою ответственность как страны - организатора зимней Паралимпиады. Сейчас сложилась трагическая ситуация, когда Россия как государство - организатор Паралимпиады является агрессором и оккупантом по отношению к стране, которая принимает участие в Паралимпийских играх. Я лично, спортсмены-паралимпийцы и Национальный комитет спорта инвалидов Украины надеемся, что руководство России осознает меру ответственности перед мировым сообществом и остановит агрессию против Украины".

XI зимние Паралимпийские игры в Сочи пройдут с 7 по 16 марта.