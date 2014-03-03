Ольга Харлан заняла второе место на этапе Кубка мира по фехтованию
14:47, 03 марта 2014Спорт
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На этапе Кубка мира в итальянском Больцано Олимпийская чемпионка по фехтованию украинка Ольга Харлан заняла второе место.
Ольга Харлан / nffu.org.ua
Об этом УНИАН сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины.
В финале украинка уступила двукратной Олимпийской чемпионке американке Мариэль Загунис со счетом 10:15.
Напомним, Ольга Харлан стала победительницей трех предыдущих этапов мирового Кубка, а поражение от американки - первое с конца февраля 2013 года.
На данный момент наша спортсменка удерживает звание сильнейшей саблистки планеты согласно мирового рейтинга, опережая свою ближайшую оппонентку Загунис на 80 очков.
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