Ольга Харлан заняла второе место на этапе Кубка мира по фехтованию

Об этом УНИАН сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины.

В финале украинка уступила двукратной Олимпийской чемпионке американке Мариэль Загунис со счетом 10:15.

Напомним, Ольга Харлан стала победительницей трех предыдущих этапов мирового Кубка, а поражение от американки - первое с конца февраля 2013 года.

На данный момент наша спортсменка удерживает звание сильнейшей саблистки планеты согласно мирового рейтинга, опережая свою ближайшую оппонентку Загунис на 80 очков.