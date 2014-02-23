Сборная России выиграла общекомандный зачет Игр в Сочи

Как сообщает корреспондент УНИАН, лидировавшие после вчерашнего дня в общем зачете россияне, сегодня завоевали еще 2 золотые медали.

Героями дня стали российские лыжники, которые в марафоне на 50 километров выиграли все три медали – золото, серебро и бронзу. А в соревнованиях квартетов бобслеистов победу одержал экипаж Александра Зубкова.

В итоге, сборная России завоевала 13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых медалей. Всего россияне завоевали 33 награды. Команда побила рекорд сборной СССР, установленный на Играх-1988 в Калгари, как по количеству золота, так и по общему количеству наград.

В списке лучших команд мира по итогам зимних Игр также попали команды Норвегии (11-5-10), Канады (10-10-5), США (9-7-12), Голландии (8-7-9) и Германии (8-6-4).

Всего золотые награды завоевали представители 21-й страны, а медали – спортсмены 26 стран.

Сборная Украины на Играх в Сочи завоевала 2 медали – золотую и бронзовую – заняв в общекомандном зачете 20-е место.