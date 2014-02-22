Норвежки заняли весь пьедестал в лыжном марафоне Игр
12:45, 22 февраля 2014Спорт
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В Сочи разыгран первый комплект наград дня, где в лыжном марафоне среди женщин – на 30 км., представительницы Норвегии заняли все три призовых места.
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Призеры женского лыжного марафона / Reuters
ак сообщает корреспондент УНИАН, три норвежки оторвались от основной группы участниц еще в середине дистанции, после отметки в 15 км. и, в дальнейшем, так и не позволили оппоненткам приблизиться к себе.
Во внутри норвежских разборках на финише первой стала Марит Бьорген, показавшая результат 1 час 11 минут 05,2 секунды.. Второе место на счету Терезы Йохауг – отставание 2,6 секунды, третье – Кристин Стейра, которая проиграла победительнице 23,6 секунды.
Лучшая из представительниц Украины Валентина Шевченко заняла 14-е место – 1 минута 37,4 секунды отставания.
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