Посвящаем эту победу всему украинскому народу - Бубка

Об этом УНИАН сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины.

В частности, Бубка отметил: «Посвящаем эту победу всему украинскому народу. Верю, что в это нелегкое время для страны, медаль сможет объединить нас и в Украине воцарится мир, спокойствие и благополучие. Страна может гордиться, что на главном планетарном спортивном форуме будет развеваться сине-желтый флаг и будет звучать гимн Украины. К этой золотой награде мы шли целых 20 лет. Девушки - большие молодцы, сделали все, что от них зависело. Гордимся ими. Мы болели на трибунах с траурными лентами и с флагами, на которых было написано «За мир! За Украину!» Сегодня великий день для каждого из нас».

Также Сергей Бубка отметил, что два дня назад вместе с президентом Федерации биатлона Украины Владимиром Брынзаком встретился с биатлонистками. «Было важно вселить в них веру, что они все могут и что у них все получится, ведь их поддерживает многомиллионная армия болельщиков», - подчеркнул главный олимпиец страны.

Как сообщал УНИАН, женская сборная Украины по биатлону стала чемпионом Олимпийских Игр-2014 в эстафете.