«Динамо» вернуло Ротаня «Днепру»

Полузащитник Руслан Ротань перешел в днепропетровский «Днепр». Контракт с игроком подписан на 3 года, сообщает пресс-служба ФК «Динамо Киев»

Напомним, что Руслан пришел в «Динамо» 2,5 года назад именно из «Днепра». За время, проведенное в «Динамо», Ротань сыграл в 49 матчах в чемпионате Украины (забил 5 мячей), 8 – в еврокубках (2 забитых мяча), а также в 8 поединках в рамках розыгрыша Кубка Украины (1 гол).

Также за это время в коллекции трофеев Руслана Ротаня произошло прибавление: «Динамо» вместе с Русланом выиграло одно чемпионство, два Кубка Украины и два Суперкубка Украины.