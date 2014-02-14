Чехи, шведы, канадцы и финны выиграли матчи олимпийского хоккейного турнира

Как сообщает корреспондент УНИАН, проблемы имели чехи и шведы, в то время как канадцы и финны выиграли легко.

В первом матче дня Чехия – Латвия латыши дважды сравнивали счет в игре с более грозным соперником, проигрывая по ходу матча 0:1 и 1:2. Голы в составе прибалтийской команды забивали Янис Спруктс и Гербертс Васильевс. Но, сделав счет 2:2, более ничего противопоставить оппонентам не смогли. Чехи забросили еще две шайбы, выиграв 4:2. В этом матче свой второй гол на турнире забил знаменитый чех Яромир Ягр, чемпион Игр-1998 в Нагано, которому 42 года.

В матче Швеция – Швейцария единственный гол за семь с половиной минут до конца основного времени игры забил Даниэль Альфредссон – 1:0.

А в вечерних играх фавориты легко обыграли своих оппонентов. Сборная Канады деклассировала австрийцев – 6:0, а Финляндия крупно одолела норвежцев – 5:0.