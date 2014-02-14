Швейцарец Колонья выиграл лыжную гонку Игр на 15 км.

Как сообщает корреспондент УНИАН, в этой гонке спортсмены стартовали раздельно, с 30-секундным интервалом друг от друга

Именно в раздельном старте и заключается понятие «классика». В последние годы очень часто практикуется масс-старт, даже в лыжном марафоне на 50 км. что существенно отличается от раздельного старта. В «классике» гонщик индивидуально рассчитывает силы и может показать все свои лучшие качества, в то время как в гонке с одновременным стартом, зачастую преимущество получает тот, у кого есть один неоспоримый козырь – быстрый финиш.

В сегодняшней классической гонке лучшим стал швейцарец Колонья, который почти на полминуты обогнал ближайшего оппонента. Швейцарец показал результат 38 мин. 29,7 секунды. Компанию на пьедестале почета ему составили два шведа. Юхан Ульссон отстал от победителя на 28,5 секунды, а Даниэль Ричардссон на 38,8 сек.

Единственный представитель Украины Алексей Красовский финишировал на 69- месте, отстав от победителя на 6 мин. 05,7 сек.