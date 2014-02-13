Правительство утвердило механизм поддержки инвесторов, строящих арены к Евробаскету

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьера Украины Александра Вилкула, Кабмин утвердил постановление, согласно которому государство будет компенсировать инвесторам процентные расходы по кредитам, привлеченными инвесторами для строительства арен. Теперь владельцы будущих арен должны в кратчайшие сроки завершить подготовку документов для получения кредитов. Инвесторы уже вложили свыше 339 млн. грн. собственных средств в строительство арен.

Вице-премьер-министр, секретарь Координационного комитета по подготовке и проведению в Украине финальной части Чемпионата Европы по баскетболу Евробаскет 2015 Александр Вилкул отметил: «Подготовка и проведение Евробаскета-2015 создает новые возможности для развития Украины. Чемпионат будет способствовать не только развитию спорта и популяризации здорового образа жизни. Многофункциональные арены станут украшением городов, любимым местом отдыха их жителей. Эти объекты создадут новый кластер экономики, ведь на аренах-трансформерах можно будет проводить не только соревнования по многим видам спорта, но и разнообразные культурные, выставочные и развлекательные мероприятия. Поэтому государство поддерживает инвесторов».

Постановление определяет процедуру возмещения процентов по заимствованиям, привлеченным инвесторами для строительства арен. Одним из условий государственной помощи является соблюдение основного требования финансирования строительства арен: 25% его стоимости составляют собственные средства инвестора, а 75% - кредитные, проценты по которым возмещает государство.

Возмещение осуществляется владельцам или заказчикам строительства спортивных арен Евробаскета-2015, которые включены в соответствующий перечень, утвержденный Кабмином по представлению Укревроинфрапроекта - национального агентства, задачей которого, в частности, является обеспечение инфраструктуры для проведения чемпионата.

«МОК «Украина 2015» работает со всеми инвесторами, которые взяли на себя обязательства построить арены к чемпионату. Инвесторы должны заключить договоры в ближайшее время. Обращаем особое внимание инвесторов на сроки ввода арены в эксплуатацию и на жесткое соблюдение технических и операционных требований ФИБА Европа. Эти требования очень высокие, и арены с точки зрения строительства и организации соревнований самого высокого уровня должны им соответствовать. Это, в свою очередь, позволит нам как организаторам турнира провести его на самом высоком уровне», - отметил директор МОК «Украина 2015» Маркиян Лубкивский.

Кроме того, проекты строительства должны соответствовать техническим характеристикам мирового уровня и требованиям международных спортивных организаций для проведения международных спортивных мероприятий. Срок сдачи стадиона в эксплуатацию должен быть не позднее 1 июня 2015 г., а открытие объекта для посетителей - не позднее 1 июля 2015 года.

39-й чемпионат Европы по баскетболу среди мужчин, Евробаскет 2015, пройдет в сентябре 2015 года в Украине. В турнире примут участие 24 команды, которые проведут 90 матчей. Для Евробаскета 2015 строятся 7 арен: две арены - в Киеве и по одной - в Днепропетровске, Донецке, Львове, Одессе и Харькове.