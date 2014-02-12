Голландец Гротхёйс стал чемпионом Игр в конькобежном спорте

Как сообщает корреспондент УНИАН, голландцы теперь имеют 8 из 9 наград в соревнованиях мужчин по конькобежному спорту.

На дистанциях 5000 и 500 метров, голландцы полностью оккупировали пьедестал, а сегодня выиграли две медали из трех.

Гротхёйс стартовал в 16-м забеге и преодолел дистанцию за 1 минуту 08,39 секунды. Его ближайшими преследователями оказали спортсмены из следующей 17-й пары. Канадец Денни Моррисон отстал всего на 0,04 секунды, а еще один голландец Михел Мюлдер, ранее выигравший в Сочи на дистанции 500 метров, сегодня был третьим, отстав от победителя на 0,35 секунды.

Сенсация этих соревнования заключается в том, что победитель двух предыдущих Олимпиад на 1000-метровке и лидер нынешнего сезона на этой дистанции американец Шани Дэвис в Сочи финишировал лишь на 8-м месте. Он так и не смог стать первым в истории мужчиной-конькобежцем, который выиграл три Олимпиады подряд на одной дистанции.

Украинцев в этом виде программы не было.