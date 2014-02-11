Сегодня в Сочи будут разыграны восемь комплектов медалей

Об этом УНИАН сообщили в оргкомитете Сочи 2014.

«Захватывающим зрелищем обещает стать женская гонка преследования по биатлону. Анастасия Кузьмина из Словакии отправится на дистанцию с 20-секундным отрывом, догонять ее будет целая группа биатлонисток во главе с Ольгой Вилухиной. За «золото» будут бороться украинка Вита Семеренко, которая пришла третьей в спринте, белоруска Дарья Домрачева, норвежка Тура Бергер и итальянка Карин Оберхофер», - обещают организаторы Игр.Читайте такжеОлимпийскую награду Вите Семеренко вручил Сергей БубкаТакже на стадионе «Лаура» пройдет еще одна женская гонка - лыжный индивидуальный спринт. Абсолютным фаворитом здесь является трехкратная чемпионка Ванкувера Марит Бьєрген. На награды также претендуют американка Киккан Рэндалл, норвежки Мейкен Касперсен Фалла и Ингвильд Флугстад Остберг и, конечно, титулованная Юстина Ковальчик из Польши.

Кроме этого, лучший в индивидуальном спринте выяснится и у мужчин.

Сегодня также начинается личный турнир фигуристов. Первыми на олимпийский лед выйдут спортивные пары, которые представят судьям свою короткую программу. Соревнования пар интересные соперничеством двух дуэтов - Татьяны Волосожар и Максима Транькова с Аленой Савченко и Робином Шолковы.

Также в скоростном беге на коньках сегодня женщины разыграют «золото» на дистанции 500 м. Бесспорный лидер - кореянка Ли Сан Хва - выиграла семь из восьми забегов в Кубке мира этого сезона и четыре раза обновляла мировые рекорды. Среди тех, кто может осмелиться бросить ей вызов, - россиянка Ольга Фаткулина и китаянка Ван Бейсин.

На комплексе «Русские горки» состоится историческое событие - первые в истории Олимпиад женские прыжки с трамплина. Фаворитом соревнований называют японку Сару Таканаси.

Кроме того, на «Санках» женщины продолжают выяснять, кто самый сильный в одиночных заездах. После половины соревнований ожидаемо лидируют немки - обладательница «золота» Ванкувера Татьяна Хуфнер и чемпионка мира-2013 Натали Гайзенбергер.

Во фристайле дебютирует еще одна новинка сочинских Игр - соревнования по слоупстайлу среди женщин. Также в экстрим-парке «Роза Хутор» пройдут соревнования сноубордистов в хаф-пайпе.

Также в Сочи будут проходить матчи по женскому хоккею и керлингу среди мужчин и женщин.