Кличко считает что бой с Лиепаи может получится односторонним

Об этом сообщает boxingnews.com.ua со ссылкой на комментарий спортсмена британскому изданию The Guardian.

В частности, Кличко-младший отметил: «Леапаи очень мотивирован, и у него идеальный возраст для супертяжа – 34 года. Солидный боец, опытный. Но что бы он ни показал в ринге, я буду готов ко всему. Пожалуйста, не обвиняйте меня, если бой снова получится односторонним».

Как сообщал УНИАН, бой Кличко – Леапаи состоится 26 апреля в Германии. Контракт на бой был подписан 3 февраля.