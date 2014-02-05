Кличко считает что бой с Лиепаи может получится односторонним
09:43, 05 февраля 2014Спорт
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Чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко поделился своими ожиданиями от боя с австралийцем Алексом Леапаи, заявив, что бой может получиться односторонним.
Кличко / klitschko-brothers.com
Об этом сообщает boxingnews.com.ua со ссылкой на комментарий спортсмена британскому изданию The Guardian.
В частности, Кличко-младший отметил: «Леапаи очень мотивирован, и у него идеальный возраст для супертяжа – 34 года. Солидный боец, опытный. Но что бы он ни показал в ринге, я буду готов ко всему. Пожалуйста, не обвиняйте меня, если бой снова получится односторонним».
Как сообщал УНИАН, бой Кличко – Леапаи состоится 26 апреля в Германии. Контракт на бой был подписан 3 февраля.
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