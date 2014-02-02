Сборная Украины по мини-футболу вышла в четвертьфинал Евро с первого места в группе

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Выиграв в стартовом матче турнира у сборной Румынии – 1:0 – украинцы существенно упростили себе задачу выхода в четвертьфинал даже со второго места. Для этого достаточно было не проиграть с крупным счетом команде Бельгии, которая до этого сама уступила румынам с разгромным счетом. Ничья или победа автоматически выводили украинцев на первое место.

Игра с бельгийцами была построена сборной Украины от обороны, по принципу глухой защиты. В атаке же команда практически ничего не изобретала. В свою очередь, бельгийцы также не смогли ничего предпринять у ворот сборной Украины, довольствовавшись ничьей, которая оставила команду хозяев чемпионата без шансов на продолжение борьбы за медали – 0:0.

В итоге, после группового турнира на счету украинцев 4 очка, у сборной Румынии – 3, Бельгии – 1.

В матче ¼ финала сборная Украины 3 февраля встретится с занявшей второе место в другой группе командой Португалии. Во втором четвертьфинале в этот же день сойдутся Россия – Румыния.

Чемпионат Европы по футзалу (мини-футболу) проходит в Бельгии с 28 января по 8 февраля.