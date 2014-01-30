«Металлист» проиграл ЦСКА в первом матче Объединенного Суперкубка

Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Первая игра турнира с участием четырех сильнейших команд Украины и России (по две – с каждой стороны) оказалась не очень зрелищной и богатой на опасные моменты. Более того, обе команды не сумели даже из полу моментов ничего выжать. В итоге, основное время матча завершилось нулевой ничьей.

В серии пенальти, которая последовала за основным временем игры, харьковчане били не очень уверенно, чем сполна воспользовались гости. Обе команды пробили по четыре пенальти, чего хватило для выявления победителя. У харьковчан не реализовали свои удары Марко Девич и Диего Соуза, а Себастьян Бланко и Александро Гомес забили голы. В свою очередь, у ЦСКА все четыре удара в исполнении Сергея Чепчугова, Александра Цауни, Константина Базелюка и Алана Дзагоева были точны – 4:2.

Согласно регламенту турнира, ЦСКА за победу в серии пенальти получил два очка, «Металлист» - 1. Также сегодня вечером в первом туре встречаются «Шахтер» и «Зенит».

Как сообщал УНИАН, турнир с участием «Шахтера», «Металлиста», «Зенита» и ЦСКА проходит в Израиле с 30 января по 5 февраля.