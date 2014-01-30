Определен логотип заявки Львова на зимнюю Олимпиаду-2022

Как передает корреспондент УНИАН, презентация состоялась во время торжественной церемонии проводов олимпийской сборной Украины на игры-2014 в Сочи.

Победителем стал один из четырех вариантов логотипов, на котором изображены Карпатские горы.

Как сообщил Вилкул, за логотип-победитель проголосовали свыше 32 тыс. украинцев. В частности, он отметил, что “логотип, который будет представлять в мире Львов и Украину, выбран не в кабинетах. В его выборе приняли почти 60 тысяч украинцев. Здесь украинцы имели возможность не только увидеть все четыре логотипа-претендента, но и узнать, что вдохновило создателей и какие возможны варианты использования логотипов”.

Читайте такжеКонкурент Львова отказался от проведения Олимпиады-2022В свою очередь Бубка отметил: “Олимпийские амбиции Украины проявляются не только в стремлении наших спортсменов на зимней Олимпиаде в Сочи, но и в желании провести такой праздник спорта в Украине. Ведь это уникальный способ поднять спортивный уровень государства, стимулировать экономику, туризм, улучшить международный имидж страны”.

Генеральный директор заявочного комитета Львов-2022 Сергей Гончаров отметил, что идет очень жесткая борьба во время выбора МОК города-победителя.

Избранный по результатам публичного голосования логотип уже утвердили в Международном олимпийском комитете, как того требует процедура подготовки аппликационного файла заявки.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2013 года Украина подала декларацию в МОК с подтверждением намерения принять участие в конкурсе на право проведения в 2022 году зимних Олимпийских и Паралимпийских игр.