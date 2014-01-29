Матч «Украинских атаманов» перенесли на неопределенный срок

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Атаманов».

В ходе переговоров с представителями немецкой команды и руководства WSB, было решено отложить поединок. По информации WSB, окончательная дата проведения матча станет известна до конца этой недели.

Так, генеральный директор WSB Карим Бузиди заявил: «По результатам переговоров с обеими командами, мы договорились перенести матч, который должен был состояться 31 января в Киеве, на более поздний срок. Я искренне благодарю украинскую команду, которая приложила немало усилий для организации этого матча, и, прежде всего, президента «Украинских Атаманов» Владимира Продивуса, за понимание и поддержку в ходе наших переговоров. Мы должны признать, что так же, как и других спортивных соревнований, Всемирной серии бокса тоже касаются календарные изменения. Да, сегодня мы также договорились о переносе на 12 марта матча в группе Б между командами России и Кубы, который приходился на начало Олимпийских Игр в Сочи. Я убежден, что украинские болельщики, которые всегда так преданно поддерживают команду «Украинские Атаманы», из-за чего WSB ими искренне гордится, встретят эту новость с пониманием».

Команда «Украинские атаманы» сейчас находится в прекрасной, как физической, так и моральной форме и полной боевой готовности к новым испытаниям. Главный тренер «атаманов» Валентин Соболевский в связи с переносом матча отметил: «Скажу откровенно, для боксеров нашей команды и лично для меня эта новость была довольно неприятной. Не знаю, как с правовой точки зрения, этим занимается менеджмент клубов, а вот чисто со спортивной стороны - я не сторонник таких решений. Боксеры тренируются, сбрасывают вес, а тут за три дня до матча нам сообщают, что встреча состоится неизвестно когда. Не исключаю возможности, что причиной такого решения могли стать последние события, которые происходят в Киеве, а возможно, немецкая команда таким образом пытается избежать встречи с нами. Однако, если не сегодня, так завтра, но мы все равно встретимся в ринге. Мы же в свою очередь достойно примем это решение и отнесемся с пониманием к руководству WSB. Другого выбора у нас нет. Будем и впредь готовиться к ближайшим поединкам, приложим все усилия, чтобы 8 февраля победить аргентинскую команду и порадовать украинских болельщиков».

Как сообщал УНИАН, на данный момент «Атаманы» являются лидерами в своей группе на первом этапе соревнований сезона 2013/14. В минувшем сезоне 2012/13, когда команда дебютировала в WSB, она дошла до финала, где во многом из-за спорных судейских решений проиграла соперникам из столицы Казахстана Астаны.