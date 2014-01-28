Жеребьевка отборочного турнира ЧМ-2018 состоится 25 июня 2015 года
14:22, 28 января 2014Спорт
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Жеребьевка отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, состоится 25 июня 2015 года.
ЧМ-2018 / rfs.ru
Об этом сообщает портал sportbox.ru.
Как заявил министр спорта России, председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко, мероприятие пройдет в Санкт-Петербурге.
Напомним, что первенство планеты 2018 года пройдет в 11 городах России - Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. В Москве матчи пройдут на двух стадионах, в остальных городах будут задействованы по одной арене. Таким образом, турнир пройдет на 12 стадионах.
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