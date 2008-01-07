Челси узнал своего соперника в Кубке Англии

19:20, 07 января 2008
Спорт
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Результаты жеребьевки

Cостоялась жеребьевка очередного - 4-го - раунда Кубка Англии. Напомним, что парам, сыгравшим вничью матчи 3-го рауда, придется 15-16 января пройти переигровку.

Арсенал - Сток Сити или Ньюкасл

Уиган - Челси

Лутон или Ливерпуль - Сванзи или Хавант

МЮ - Тоттенхэм или Рэдинг

Портсмут - Плимут

Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм или Манчестер Сити

Мансфилд - Миддлсбро

Ковентри - Уолсолл или Миллуолл

Олдхэм - Хаддерсфилд Таун

Свиндон или Барнет - Фулхэм или Бристоль Роверс

Саутенд - Барнсли

Саутгемптон - Норвич или Бери

Дерби - Шеффилд Уэнсдей или Престон

Уотфорд - Вулверхэмптон

Петерборо - Чарльтон или Вест Бромвич Альбион

Транмер - Херефорд или Кардифф

Матчи четвертого раунда состоятся 26 и 27 января.

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