Челси узнал своего соперника в Кубке Англии

Результаты жеребьевки

Cостоялась жеребьевка очередного - 4-го - раунда Кубка Англии. Напомним, что парам, сыгравшим вничью матчи 3-го рауда, придется 15-16 января пройти переигровку. Арсенал - Сток Сити или Ньюкасл Уиган - Челси Лутон или Ливерпуль - Сванзи или Хавант МЮ - Тоттенхэм или Рэдинг Портсмут - Плимут Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм или Манчестер Сити Мансфилд - Миддлсбро Ковентри - Уолсолл или Миллуолл Олдхэм - Хаддерсфилд Таун Свиндон или Барнет - Фулхэм или Бристоль Роверс Саутенд - Барнсли Саутгемптон - Норвич или Бери Дерби - Шеффилд Уэнсдей или Престон Уотфорд - Вулверхэмптон Петерборо - Чарльтон или Вест Бромвич Альбион Транмер - Херефорд или Кардифф Матчи четвертого раунда состоятся 26 и 27 января.

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