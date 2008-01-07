Челси узнал своего соперника в Кубке Англии
19:20, 07 января 2008Спорт
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Результаты жеребьевки
Cостоялась жеребьевка очередного - 4-го - раунда Кубка Англии. Напомним, что парам, сыгравшим вничью матчи 3-го рауда, придется 15-16 января пройти переигровку.
Арсенал - Сток Сити или Ньюкасл
Уиган - Челси
Лутон или Ливерпуль - Сванзи или Хавант
МЮ - Тоттенхэм или Рэдинг
Портсмут - Плимут
Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм или Манчестер Сити
Мансфилд - Миддлсбро
Ковентри - Уолсолл или Миллуолл
Олдхэм - Хаддерсфилд Таун
Свиндон или Барнет - Фулхэм или Бристоль Роверс
Саутенд - Барнсли
Саутгемптон - Норвич или Бери
Дерби - Шеффилд Уэнсдей или Престон
Уотфорд - Вулверхэмптон
Петерборо - Чарльтон или Вест Бромвич Альбион
Транмер - Херефорд или Кардифф
Матчи четвертого раунда состоятся 26 и 27 января.
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