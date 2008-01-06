Арсенал и Ливерпуль забили по два мяча, а выиграл только Арсенал

3-й раунд Кубка Англии

Клубы Премьер-лиги завершили свои матчи в 3-м раунде Кубка Англии. Арсенал выиграл у Бернли 2:0 (Эдуардо 9, Бендтнер 75) Ливерпуль свел вничью игру с аутсайдером первого дивизиона - Лутоном 1:1 (Крауч 74 - Риисе 77 автогол). Дерби - Шеффилд Уэнсдей 2:2 (К.Миллер 38, Барнс 45 - Биверс 9, Тадгей 23) Фулхэм - Бристоль Роверс 2:2 (Хили 40, Мерфи 73 - Коулс 3, Хинтон 65) Стоук Сити - Ньюкасл 0:0

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