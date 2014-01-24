Исполком УЕФА решил расширить число участников молодежного Евро

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

С 2017 года в финальной стадии чемпионатов Европы среди молодежных сборных будут играть 12 команд. До 2000 года финальные стадии молодежных ЕВРО не предусматривали группового этапа. Впоследствии восемь участников стали делить на две группы, два победителя которых продолжали борьбу в полуфиналах. Этот формат использовался на восьми чемпионатах и в последний раз будет применен на ЕВРО-2015 в Праге, после чего состав участников финальной стадии будет увеличен до 12.

В ходе первого заседания Исполнительного комитета УЕФА в 2014 году сэр Алекс Фергюсон был представлен в качестве посла УЕФА по вопросам тренерской деятельности. Экс-рулевой "Манчестер Юнайтед", возглавлявший один из сильнейших клубов мира более 20 лет, будет входить в состав экспертной группы по Лиге чемпионов УЕФА и председательствовать на ежегодных Форумах элитных тренеров, на которых наставники ведущих европейских клубов обсуждают актуальные тактические и технические тенденции. Шотландец также будет посещать конференции УЕФА для тренеров национальных команд, семинары УЕФА по обучению тренеров и мероприятия программы УЕФА по обмену студентами, передавая свой опыт следующему поколению наставников.

Исполнительный комитет УЕФА также одобрил с испытательным сроком использование "исчезающего спрея" на чемпионате Европы-2014 среди юношей до 17 лет, который пройдет на Мальте. Арбитры при помощи спрея отмечают на газоне, откуда должен производиться штрафной удар и где должна стоять стенка. Судья отмеряет расстояние в 915 сантиметров между мячом и ближайшим к нему защитником, после чего рисует на траве белую линию, отмечающую место расположения стенки. Эта линия исчезает в течение минуты, не нанося вреда газону. Если новшество приживется, то оно может использоваться и в матчах других турниров УЕФА.

Следующая встреча исполкома УЕФА пройдет 25 и 26 марта в Астане накануне XXXVIII Очередного Конгресса УЕФА, который запланирован на 27 марта.