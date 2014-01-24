Определены стартовые составы на Матч звезд НБА-2014
Национальная баскетбольная ассоциация подвела итоги голосования среди болельщиков по выбору стартовых пятерок Запада и Востока на Матч всех звезд
Об этом сообщает официальный сайт НБА.
Стартовые составы выглядят так:
«Восток» - Леброн Джеймс, Дуэйн Уэйд (оба – «Майами»), Кармело Энтони («Нью-Йорк»), Пол Джордж («Индиана»), Кайри Ирвинг («Кливленд»), главный тренер - Фрэнк Фогель («Индиана»);
«Запад» - Коби Брайант («Лейкерс»), Стефен Карри («Голден Стэйт»), Кевин Дюрант («Оклахома-Сити»), Блэйк Гриффин («Клипперс»), Кевин Лав («Миннесота»), главный тренер определится позднее.
Запасные обеих команд определятся голосованием тренеров всех 30 клубов лиги.
Сборную «Запада» возглавит наставник клуба, который будет лидировать в конференции по состоянию на вечер 2 февраля, за исключением «Сан-Антонио», чей главный тренер Грег Попович занимал аналогичный пост на Матче звезд-2013.
Матч всех звезд-2014 состоится 16 февраля в Нью-Орлеане.