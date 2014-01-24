Определены стартовые составы на Матч звезд НБА-2014

16:00, 24 января 2014
Спорт
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Национальная баскетбольная ассоциация подвела итоги голосования среди болельщиков по выбору стартовых пятерок Запада и Востока на Матч всех звезд

Матч всех звезд НБА-2014 / nba.com

Об этом сообщает официальный сайт НБА.

Стартовые составы выглядят так:

«Восток» -  Леброн Джеймс, Дуэйн Уэйд (оба – «Майами»), ​Кармело Энтони («Нью-Йорк»), Пол Джордж («Индиана»), Кайри Ирвинг («Кливленд»), главный тренер - Фрэнк Фогель («Индиана»);

«Запад» - Коби Брайант («Лейкерс»), Стефен Карри («Голден Стэйт»), Кевин Дюрант («Оклахома-Сити»), Блэйк Гриффин («Клипперс»), ​Кевин Лав («Миннесота»), главный тренер определится позднее.

Запасные обеих команд определятся голосованием тренеров всех 30 клубов лиги.

Сборную «Запада» возглавит наставник клуба, который будет лидировать в конференции по состоянию на вечер 2 февраля, за исключением «Сан-Антонио», чей главный тренер Грег Попович занимал аналогичный пост на Матче звезд-2013.

Матч всех звезд-2014 состоится 16 февраля в Нью-Орлеане.

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