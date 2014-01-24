Определены стартовые составы на Матч звезд НБА-2014

Национальная баскетбольная ассоциация подвела итоги голосования среди болельщиков по выбору стартовых пятерок Запада и Востока на Матч всех звезд

Об этом сообщает официальный сайт НБА. Стартовые составы выглядят так: «Восток» - Леброн Джеймс, Дуэйн Уэйд (оба – «Майами»), ​Кармело Энтони («Нью-Йорк»), Пол Джордж («Индиана»), Кайри Ирвинг («Кливленд»), главный тренер - Фрэнк Фогель («Индиана»); «Запад» - Коби Брайант («Лейкерс»), Стефен Карри («Голден Стэйт»), Кевин Дюрант («Оклахома-Сити»), Блэйк Гриффин («Клипперс»), ​Кевин Лав («Миннесота»), главный тренер определится позднее. Запасные обеих команд определятся голосованием тренеров всех 30 клубов лиги. Сборную «Запада» возглавит наставник клуба, который будет лидировать в конференции по состоянию на вечер 2 февраля, за исключением «Сан-Антонио», чей главный тренер Грег Попович занимал аналогичный пост на Матче звезд-2013. Матч всех звезд-2014 состоится 16 февраля в Нью-Орлеане.

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