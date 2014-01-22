Действующая чемпионка Australian Open Азаренко проиграла в четвертьфинале

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Азаренко в четвертьфинале встречалась с полькой Агнешкой Радванской и считалась явным фаворитом матча. А после того как из числа участников соревнований ранее выбыли американка Серена Уильямс и россиянка Мария Шарапова, она считалась явным фаворитом турнира в целом.

Тем не менее, в матче который продлился ровно 2 часа, Азаренко с разгромным счетом проиграла два сета, выиграв в упорнейшей борьбе только один – 1:6, 7:5, 0:6. Теоретически, такие перепады в игре могут быть связаны с травмой белорусской спортсменки, но официально об этом пока не сообщалось.

В полуфинале Радванска встретится с Доминикой Цибулковой из Словакии, которая переиграла румынку Симону Халеп – 6:3, 6:0.

Также сегодня проходят еще два матча ¼ финала в мужском одиночном разряде.

Как сообщал УНИАН, Australian Open-2014 проходит с 13 по 26 января. В турнире участвовали пять представителей Украины. Самым успешным стало выступление Элины Свитолиной, которая дошла до третьего круга соревнований – 1/16 финала.