Украинка Свитолина прошла в третий круг Australian Open

Во втором раунде она обыграла австралийку Оливию Роговску - 6:4, 7:5. Перед тем на старте турнира молодая украинка была сильнее сеяной под 19-м номером опытной россиянки Светланы Кузнецовой - дважды 6:3, сообщает Радио Свобода.

Элина Свитолина - последняя представительница Украины в одиночном разряде первого в сезоне турнира престижной в мире тенниса серии Grand Slam. Трое украинцев вылетели из соревнования уже после первого круга, Александр Долгополов зачехлил ракетку во втором раунде.