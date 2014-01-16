Украинка Свитолина прошла в третий круг Australian Open
09:14, 16 января 2014Спорт
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19-летняя харьковчанка Элина Свитолина вышла в третий круг открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне
Элина Свитолина прошла в третий круг / Фото: uatennis.blogspot.com
Во втором раунде она обыграла австралийку Оливию Роговску - 6:4, 7:5. Перед тем на старте турнира молодая украинка была сильнее сеяной под 19-м номером опытной россиянки Светланы Кузнецовой - дважды 6:3, сообщает Радио Свобода.
Элина Свитолина - последняя представительница Украины в одиночном разряде первого в сезоне турнира престижной в мире тенниса серии Grand Slam. Трое украинцев вылетели из соревнования уже после первого круга, Александр Долгополов зачехлил ракетку во втором раунде.
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