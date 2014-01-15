УЕФА обнародовал состав Команды года-2013

Об этом сообщает официальный сайт UEFA.com

"Бавария" делегировала в команду года-2013 сразу четырех игроков, Криштиану Роналду попал в сборную в рекордный восьмой раз, а вот Лионелю Месси места не нашлось. При голосовании за Команду года-2013 читатели UEFA.com оставили более 6,3 млн голосов.

Состав команды выглядит следующим образом: вратарь - Мануэль Нойер ("Бавария" и сборная Германии); защитники Серхио Рамос ("Реал" и сборная Испании), Тьяго Силва ("Пари Сен-Жермен"), Филипп Лам ("Бавария" и сборная Германии), Давид Алаба ("Бавария" и сборная Австрии); полузащитники - Франк Рибери ("Бавария" и сборная Франции), Марко Ройс ("Боруссия" Дортмунд и сборная Германии), Месут Эзил ("Реал"/"Арсенал" и сборная Германии), Гарет Бейл ("Тоттенхэм"/"Реал" и сборная Уэльса); нападающие - Криштиану Роналду ("Реал" и сборная Португалии), Златан Ибрагимович ("Пари Сен-Жермен" и сборная Швеции).

В Команде года-2013, 40 кандидатов в которую выбирались репортерами UEFA.com на основании выступлений за европейские клубы и свои сборные, три дебютанта. Все они принимали участие в финальном поединке Лиги чемпионов УЕФА между "Баварией" и "Боруссией". Это Нойер, первый австриец в истории Команды года Алаба и первый представитель дортмундской "Боруссии" Ройс.

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В седьмой раз подряд в число лучших вошел Роналду, но в первые с 2007 года в партнерах у него не оказалось Месси. Как и тогда, его потеснил Ибрагимович - трехкратный член символической сборной. Вместе с форвардом сборной Швеции из "Пари Сен-Жермен" в Команду года делегирован центральный защитник Тьяго Силва. Бразилец удостоился этой чести третий раз подряд и является ныне единственным футболистом не из Европы.

Голосовавшим было предложено определить удобную тактическую схему, и большинство предпочло классическую расстановку 4-4-2, использовавшуюся по умолчанию при определении 11 первых Команд года и подошедшую для 2012-го. Более 525 тыс. читаталей UEFA.com отдали в общей сложности примерно 6 310 237 голосов, что стало новым рекордом. Наивысшее достижение до этого было установлено при определении Команды-2012 года, когда 500 тыс. человек отдали около 5,3 млн голосов. Около 86 тыс. голосов было собрано на официальной странице Лиги чемпионов УЕФА в Twitter.

Впервые с 2003 года в команде не оказалось игроков "Барселоны", хотя число ее представителей за все годы остается непревзойденным - 38. "Реал" теперь отстает на девять представителей. Впервые самой представительной в списке оказалась Бундеслига, хотя с 2007 года это была прерогатива исключительно чемпионата Испании. Что касается государств с наиболее активными участниками голосования, всех опередила Португалия (137 521 человек), за которой идут Германия и Польша.

Игрок, собравший наибольшее число голосов, получит от УЕФА благотворительный чек на 100 тыс. евро, который передаст Международному комитету Красного креста.

Команда года по версии пользователей UEFA.com не призвана конкурировать с признанными наградами и не отражает официальное мнение УЕФА.