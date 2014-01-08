ФИФА решила провести Чемпионат мира 2022 года зимой

Об этом заявил генеральный секретарь ФИФА Жером Вальке. По словам Вальке, турнир точно не состоится в июне-июле (то есть в обычные даты проведения чемпионатов мира), сообщает BBC Sport.

Читайте также: ЧМ-2022 по футболу пройдет летом - Блаттер

Вопрос о возможном переносе турнира в Катаре обсуждался с декабря 2010 года, когда эта страна получила право провести чемпионат мира. При этом впервые о решении провести турнир зимой объявлено официально, сообщает Lenta.ru.

По словам Вальке, первенство планеты, скорее всего, пройдет в период между 15 ноября и 15 января. Генеральный секретарь ФИФА отметил, что в конце ноября и декабре погодные условия в Катаре (по словам Фальке, температура воздуха в этот период составляет примерно 25 градусов по Цельсию) больше всего подходят для игры в футбол.