Результаты 20-го тура английской Премьер-лиги

Двумя матчами завершился 20-й тур английской Премьер-лиги.

Манчестер Сити - Ливерпуль 0:0

Дерби - Блекберн 1:2 (Оукли 27 - Санта Крус 39, Бентли 42).

Напомним, что вчера состоялись матчи:

Бирмингем - Фулхэм 1:1 (Ларссон 55 - Боканегра 8)

Челси - Ньюкасл 2:1 (Эссьен 29, Калу 87 - Батт 56)

Портсмут - Миддлсбро 0:1 (Тунджай 20)

Сандерленд - Болтон 3:1 (Ричардсон 13, Джонс 32, Дейл Мерфи 90 - Диуф 41)

Тоттенхэм - Рединг 6:4 (Бербатов 7, 63, 73, 83, Мальбранк 76, Дефо 79 - К.Сиссе 16, Ингемарссон 53, Китсон 69, 74)

Уиган - Астон Вилла 1:2 (Брамбл 28 - Дэвис 55, Агболахор 70)

Вест Хэм - МЮ 2:1 (А.Фердинанд 78, Апсон 81 - Роналду 14)

Эвертон - Арсенал 1:4 (Кахилл 19 - Эдуардо 47, 58, Адебайор 78, Росицки 90),

и теперь Арсенал вернул себе лидерство (47 очков), у МЮ по-прежнему 45, Челси (41) - одинаково удален как от второго, так и от четвертого места (Ливерпуль, 37). Партнер последнего по сегодняшней нулевой ничьей - МСити - пятый (36).

По 33 очка у Эвертона и Астон Виллы. Портсмут (31), Блекберн (30), Вест Хэм (29).

Во второй части таблицы команды распределились равномерно: Ньюкасл (26), Тоттенхэм (24), Рединг (22), Миддлсбро (20), Бирмингем (19), Болтон и Сандерленд (по 17), Уиган (16), Фулхэм (15)

Дерби (аутсайдер - так аутсайдер) - 7 очков.