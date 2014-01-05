Украинская биатлонистка попала в десятку сильнейших в гонке преследования этапа Кубка мира

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Джима на протяжении всей гонки входила в лидирующую группу, а на последнем огневом рубеже допустила промах при стрельбе, отстав в итоге более чем на минуту от победительницы соревнований.

По теме: Пидгрушная положила начало биатлонным успехам Украины в 2014-м

Победительницей гонки стала норвежка Тура Бергер, второе место заняла ее соотечественница Сюннёве Солемдаль, третье – Дарья Домрачева из Беларуси.

Из других украинок 11-е место заняла Наталья Бурдыга, 14-е – Елена Пидгрушная, 15-е – Валентина Семеренко.

Ранее, на этапе Кубка мира в Оберхофе, Пидгрушная завоевала «бронзу» в спринте, а Семеренко по ходу этапа вышла на первое место в общем зачете Кубка мира сезона 2013/14 г.г.