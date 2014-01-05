Скончался знаменитый португальский футболист Эйсебио

Эйсебио, которому 25 января исполнилось бы 72 года, на протяжении большей части карьеры выступал за ”Бенфику”, в составе сборной Португалии завоевал бронзу Чемпионата мира 1966 года. По данным издания, легендарный португальский футболист скончался из-за проблем с сердцем.

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Эйсебио, 11 раз становившийся чемпионом Португалии, был признан лучшим футболистом года в Европе в 1965 году, в составе ”Бенфики” выиграл Кубок чемпионов в 1962 году. В 64 матчах за сборную забил 41 гол, дважды удостаивался ”Золотой бутсы” - приза лучшему бомбардиру чемпионатов стран, входящих в УЕФА.

Эйсебио получил прозвище Черная пантера за быструю и техничную игру.