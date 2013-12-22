Бывший игрок "Шахтера" посетовал, что украинские бразильцы почти не имеют шансов попасть в сборную

Об этом заявил бывший легионер Шахтера Фернандиньо в интервью бразильскому порталу trivela.uol.com.br, перевод которого приводит footboom.com.

"Английская Премьер-лига – это как витрина в магазине на центральной улице, которую видят все прохожие. А вот за украинской лигой в той же Бразилии не очень-то и следят. Иногда просматривают поединки Лиги чемпионов, вот, пожалуй, и все. Поэтому я понимаю, почему бразильцев, выступающих в Украине, практически не зовут в национальную команду", - сказал Фернандиньо.

Поэтому он посоветовал бразильцам рассматривать другие варианты, чтобы находиться на виду у тренеров сборной.