Бывший игрок "Шахтера" посетовал, что украинские бразильцы почти не имеют шансов попасть в сборную
19:34, 22 декабря 2013Спорт
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Для яркого игрока из Бразилии нецелесообразно ехать в Украину, потому что так он теряет шансы на попадание в национальную команду
Фернандиньо посоветовал не играть в Украине претендентам на сборную / Фото: Манчестер Сити
Об этом заявил бывший легионер Шахтера Фернандиньо в интервью бразильскому порталу trivela.uol.com.br, перевод которого приводит footboom.com.
"Английская Премьер-лига – это как витрина в магазине на центральной улице, которую видят все прохожие. А вот за украинской лигой в той же Бразилии не очень-то и следят. Иногда просматривают поединки Лиги чемпионов, вот, пожалуй, и все. Поэтому я понимаю, почему бразильцев, выступающих в Украине, практически не зовут в национальную команду", - сказал Фернандиньо.
Поэтому он посоветовал бразильцам рассматривать другие варианты, чтобы находиться на виду у тренеров сборной.
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