Александр Усик выиграл второй профессиональный бой в карьере

В ТРЦ "Терминал" (Бровары) завершился заключительный в этом году боксерский турнир K2 Promotions, в центральном бою которого Олимпийский чемпион Александр Усик победил Эпифанио Мендосу из Колумбии.

Как сообщает корреспондент УНИАН, это была вторая победа в двух боях Усика, проведенных на профессиональном ринге.

Бой начался торжественно и оригинально одновременно. Хор на ринге исполнил гимн Украины в оригинальной джазовой обработке.

Сам бой поначалу проходил в приблизительно равной борьбе. В первом раунде оба соперника так и не смогли нанести друг другу серьезных ударов. Однако, уже за 38 секунд до окончания второго раунда Мендоса впервые побывал в нокдауне. В третьем раунде Усик продолжил атаковать и за 25 секунд до конца раунда еще раз послал оппонента в нокдаун. После этого Усик принялся добивать соперника, но сделать это ему помешал гонг на перерыв.

Последним в этом бою стал четвертый раунд, в котором украинец хоть и имел полное преимущество, но послать соперника в нокдаун не смог. Вмешались секунданты колумбийца, которые потребовали у рефери в ринге остановить бой.

Таким образом, Усик провел второй бой в профессиональной карьере и второй раз выиграл досрочно.