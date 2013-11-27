"Шахтер" и "Реал Сосьедад" сыграли вничью в Юношеской лиге УЕФА
Донецкий "Шахтер" и испанский "Реал Сосьедад" (Сан-Себастьян) сыграли вничью со счетом 0:0 в матче пятого тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА (возраст игроков - до 19 лет).
Матч прошел в равной борьбе с большим количеством обоюдоострых моментов, но так и не принес голов.
В параллельном матче группы А немецкий "Байер" (Леверкузен) обыграл английский "Манчестер Юнайтед" - 3:1.
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Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Таким образом, после 5 туров в турнирной таблице лидирует "Реал Сосьедад", у которого 10 очков. Донецкий "Шахтер" идет вторым - 8 баллов, МЮ - третьим (6), а "Байер замыкает турнирную таблицу с 4 очками.
Юношеская лига УЕФА - это первый клубный турнир на юношеском уровне. Он был учрежден по просьбам клубов, озвученным через Ассоциацию европейских клубов. В сезоне 2013/14 он проводится впервые. На групповом этапе выступают юношеские команды 32 клубов-участников группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Состав групп и календарь матчей такие же, как в Лиге чемпионов. В плей-офф команды играют по одному матчу. Полуфиналы и финал проводятся в рамках мини-турнира на стадионе "Коловрэ" в Ньоне. Таким образом, максимум команда может сыграть десять матчей. Матч за третье место не предусмотрен.