"Шахтер" и "Реал Сосьедад" сыграли вничью в Юношеской лиге УЕФА

Матч прошел в равной борьбе с большим количеством обоюдоострых моментов, но так и не принес голов.

В параллельном матче группы А немецкий "Байер" (Леверкузен) обыграл английский "Манчестер Юнайтед" - 3:1.

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Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Таким образом, после 5 туров в турнирной таблице лидирует "Реал Сосьедад", у которого 10 очков. Донецкий "Шахтер" идет вторым - 8 баллов, МЮ - третьим (6), а "Байер замыкает турнирную таблицу с 4 очками.

Юношеская лига УЕФА - это первый клубный турнир на юношеском уровне. Он был учрежден по просьбам клубов, озвученным через Ассоциацию европейских клубов. В сезоне 2013/14 он проводится впервые. На групповом этапе выступают юношеские команды 32 клубов-участников группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Состав групп и календарь матчей такие же, как в Лиге чемпионов. В плей-офф команды играют по одному матчу. Полуфиналы и финал проводятся в рамках мини-турнира на стадионе "Коловрэ" в Ньоне. Таким образом, максимум команда может сыграть десять матчей. Матч за третье место не предусмотрен.