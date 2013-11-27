Украинская теннисистка Свитолина начнет новый сезон с турнира в Хобарте

Турнир WTA Hobart International пройдет с 5 по 11 января. Он входит в Australian Open series и является подготовительным к первому турниру года из серии "Большого шлема" - Открытому чемпионату Австралии. Австралийский чемпионат состоится во второй половине января.

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Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

На турнире в Хобарте первый номер посева будет у австралийки Саманты Стосур. Также в турнире примут участие такие известные теннисистки как бельгийка Кирстен Флипкенс, итальянка Флавиа Пенетта, россиянки Елена Веснина и Анастасия Павлюченкова.

Призовой фонд соревнований в Хобарте составит 235 тысяч долларов. Победительница получит 40 тысяч долларов и 280 очков в рейтинг WTA.