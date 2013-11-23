«Донбасс» выиграл матч регулярного чемпионата КХЛ у магнитогорского «Металлурга»
В Донецке завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Донбасс» выиграл у «Металлурга» из Новокузнецка со счетом 5:1.
Как сообщает корреспондент УНИАН, это был первый матч домашней серии дончан из четырех игр.
Игра в Донецке шла на равных только в первом периоде, когда команды обменялись голами. Счет открыл финский легионер «Донбасса» Теему Лайне, на что ответил точным броском игрок «Металлурга» Артем Гареев.
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«Донбасс» вывел вперед в середине второго периода Максим Якуценя. А в заключительной 20-минутке преимущество хозяев льда до крупного довели Руслан Федотенко, Олег Пиганович и Рэнди Робитайл.
Таким образом, после 28 игр у «Донбасса» 45 очков и команда поднялась с 7-го на 6-е место в турнирной таблице Конференции «Запад».
Следующую игру дончане проведут в воскресенье, 24 ноября, против «Салавата Юлаева» из Уфы.