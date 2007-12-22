Результаты 18-го тура английской Премьер-лиги
20:47, 22 декабря 2007Спорт
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Ливерпуль выиграл по-крупному
Завершилися сегодняшние матчи 18-го тура английской Премьер-лиги
Арсенал - Тоттенхэм 2:1 (Адебайор 47, Бендтнер 75 - Бербатов 65)
Астон Вилла - Манчестер Сити 1:1 (Карью 14 - Бьянки 11)
Фулхэм - Уиган 1:1 (Демпси 78 - М.Бент 70)
Миддлсбро - Вест Хэм 1:2 (Уитер 40 - Аштон 44, Паркер 90)
Ливерпуль - Портсмут 4:1 (Бенаюн 11, Дистен 17 автогол, Торрес 67, 85 - Мварувари 57)
Болтон - Бирмингем 3:0 (Диуф 73, Анелька 78, 90)
Рединг - Сандерленд 2:1 (Ингимарссон 69, С.Хант 90 - Чопра 82 пен.)
Завтра играют:
МЮ - Эвертон
Ньюкасл - Дерби
Блекберн - Челси
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