Результаты 18-го тура английской Премьер-лиги

20:47, 22 декабря 2007
Спорт
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Ливерпуль выиграл по-крупному

Завершилися сегодняшние матчи 18-го тура английской Премьер-лиги

Арсенал - Тоттенхэм 2:1 (Адебайор 47, Бендтнер 75 - Бербатов 65)

Астон Вилла - Манчестер Сити 1:1 (Карью 14 - Бьянки 11)

Фулхэм - Уиган 1:1 (Демпси 78 - М.Бент 70)

Миддлсбро - Вест Хэм 1:2 (Уитер 40 - Аштон 44, Паркер 90)

Ливерпуль - Портсмут 4:1 (Бенаюн 11, Дистен 17 автогол, Торрес 67, 85 - Мварувари 57)

Болтон - Бирмингем 3:0 (Диуф 73, Анелька 78, 90)

Рединг - Сандерленд 2:1 (Ингимарссон 69, С.Хант 90 - Чопра 82 пен.)

Завтра играют:

МЮ - Эвертон

Ньюкасл - Дерби

Блекберн - Челси

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