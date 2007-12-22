Результаты 18-го тура английской Премьер-лиги

Ливерпуль выиграл по-крупному

Завершилися сегодняшние матчи 18-го тура английской Премьер-лиги Арсенал - Тоттенхэм 2:1 (Адебайор 47, Бендтнер 75 - Бербатов 65) Астон Вилла - Манчестер Сити 1:1 (Карью 14 - Бьянки 11) Фулхэм - Уиган 1:1 (Демпси 78 - М.Бент 70) Миддлсбро - Вест Хэм 1:2 (Уитер 40 - Аштон 44, Паркер 90) Ливерпуль - Портсмут 4:1 (Бенаюн 11, Дистен 17 автогол, Торрес 67, 85 - Мварувари 57) Болтон - Бирмингем 3:0 (Диуф 73, Анелька 78, 90) Рединг - Сандерленд 2:1 (Ингимарссон 69, С.Хант 90 - Чопра 82 пен.) Завтра играют: МЮ - Эвертон Ньюкасл - Дерби Блекберн - Челси

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