Рафаэль Варан: Матч с украинцами был фантастическим

По словам игрока "Реала", встреча с украинцами получилась фантастической.

"Мы хотели исправить ситуацию, и у нас это получилось, – приводит news.sport-express.ru слова Варана, – Поединок был фантастическим. Наш путь получился долгим, и теперь мы можем быть счастливы. Выход на чемпионат мира – большая радость для нас", - сказал Варан.

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Напомним, что в предыдущем поединке успех праздновала украинская национальная команда – 2:0, таким образом, на первенство планеты в Бразилию едут французы.