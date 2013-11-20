Рафаэль Варан: Матч с украинцами был фантастическим
08:43, 20 ноября 2013Спорт
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Защитник сборной Франции Рафаэль Варан остался доволен домашней победой над сборной Украины (3:0) в ответном стыковом матче чемпионата мира-2014.
Варан: теперь мы можем быть счастливы / Фото : prensalibre.com
По словам игрока "Реала", встреча с украинцами получилась фантастической.
"Мы хотели исправить ситуацию, и у нас это получилось, – приводит news.sport-express.ru слова Варана, – Поединок был фантастическим. Наш путь получился долгим, и теперь мы можем быть счастливы. Выход на чемпионат мира – большая радость для нас", - сказал Варан.
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Напомним, что в предыдущем поединке успех праздновала украинская национальная команда – 2:0, таким образом, на первенство планеты в Бразилию едут французы.
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