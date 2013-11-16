Боксер компании Кличко К2 выиграл титул WBA

Боксер "K2 Promotions" Александр Устинов одержал убедительную победу по очкам над легендарным ветераном Дэвидом Туа в Самоа и завоевал вакантный титул WBA Pan African.

Об этом УНИАН сообщили в компании К2.

Ключом к победе для белорусского великана стало грамотное использование колоссального преимущества в габаритах. Двухметровый "гость" удерживал хозяина ринга на выгодной для себя дальней дистанции и набирал очки за счет, прежде всего, работы левой рукой, не давая невысокому и короткорукому Туа выйти на его дистанцию атаки. Во второй половине поединке Туа нередко предпринимал отчаянные попытки донести до цели свой коронный левый хук на скачке, но большинство попыток не реализовались: либо самоанский супертяж не дотягивался до головы минчанина, либо тот успевал смягчить удар подставкой правой перчатки. Наконец, в тех немногочисленных эпизодах, когда Туа все же удавалось прорваться в ближний бой, он тут же попадал в клинч.

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По окончании 12 раундов все судьи единогласно отметили большое превосходство Устинова: 119-108, 119-109, 119-110.

Благодаря этой победе Александр завоевал вакантный титул WBA Pan African.

Туа сразу после боя поблагодарил своих болельщиков за поддержку и объявил о том, что с боксом, скорее всего, покончено. По словам боксера, для него настало время найти себе какое-то другое занятие.