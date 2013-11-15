"Украинские атаманы" досрочно получили одно очко в бою с американцами

18:53, 15 ноября 2013
Спорт
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Боксерская команда «Украинские атаманы» досрочно получила одно очко в матчевой встрече Всемирной серии бокса (WSB) с USA Knoсkоuts.

Матч первого тура WSB состоится 16 ноября в Киеве / Фото: vk.com/ukraineotamans

Как передает корреспондент УНИАН, об этом было объявлено сегодня в Киеве на предматчевой пресс-конференции.

По словам организаторов боя, американцы привезли спортсмена, который ранее не был заявлен на турнир, что противоречит правилам WSB. Таким образом, Шеном Симпсон (весовая категория до 52 кг) проведет бой с представителем украинской команды Казатом Усеналиевым, но этот поединок будет носить статус выставочного. Таким образом, счет в матче еще до его начала стал 1:0.

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Как сообщал УНИАН, матч первого тура WSB «Украинские атаманы» - USA Knoсkоuts состоится 16 ноября в киевском Дворце спорта. Трансляция матча - на телеканале «2+2».

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